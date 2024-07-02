هولندا تتأهل لربع نهائى يورو 2024 بثلاثية ضد رومانيا.. فيديو

2024-07-02 / 19:49
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فاز المنتخب الهولندي على نظيره الروماني بنتيجة 3/صفر اليوم الثلاثاء في ميونخ ليتأهل لدور الثمانية لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا.

وأنهى منتخب هولندا (الطواحين )الشوط الأول متفوقا بهدف أحرزه مهاجمه كودي جاكبو لاعب ليفربول الإنكليزي في الدقيقة .20

وأضاف البديل دونايل مالين الذي شارك في الشوط الثاني، الهدف الثاني للطواحين في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل مالين الهدف الثاني له والثالث لهولندا، ليتأهل منتخب الطواحين لدور الثمانية بجدارة واستحقاق.

وينتظر منتخب هولندا بطل أوروبا عام 1988 في دور الثمانية الفائز من مواجهة النمسا ضد تركيا التي ستقام في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

2024-07-02 / 19:49
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