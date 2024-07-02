بينها 6 عربية.. الخارجية الأميركية تذكر بتحذيرات السفر إلى 19 دولة

2024-07-02 / 19:04
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هبة بريس / متابعة

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تذكيرا بقائمة الدول التي تحذر المواطنين الأميركيين من السفر إليها، وتصنفها ضمن المستوى الرابع.

وتضم القائمة 19 دولة بينها 6 دول عربية هي العراق، والسودان، وسوريا، واليمن، وليبيا والصومال.

وتصدر الولايات المتحدة تحذيرات السفر على 4 مستويات،والرابع هو الأعلى خطورة بسبب وجود مخاطر تهدد الحياة.

كما تضم القائمة أيضا أفغانستان، بيلاروس، بوركينا فاسو، بورما (ماينمار)، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، إيران، مالي، كوريا الشمالية، روسيا، جنوب السودان، أوكرانيا وفنزويلا.

ويأتي نشر الخارجية الأميركية لهذا التذكير بالتزامن مع موسم العطلة الصيفية التي يزيد فيها الإقبال على السفر الخارجي.

2024-07-02 / 19:04
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تعليق واحد

  1. أمريكا تخلق الحروب في العالم و تزرع الفتنة، و في نفس الوقت تريد لعب دور الراعي و تحذر من السفر إلى هذه البلدان، أهذا تناقض أم أنا على خطأ؟

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