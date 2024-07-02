خبير سياسي ..العلاقات بين موريتانيا والمغرب جد وثيقة

هبة بريس / الرباط

عاشت العلاقات بين المغرب وموريتانيا فترة تباينات خلال الأشهر السابقة، قبل أن ينتخب محمد ولد الغزواني لفترة رئاسية ثانية في موريتانيا، وسط تساؤلات عن مسار العلاقات الثنائية، في ظل توترات المنطقة المغاربية.

وفاز ولد الغزاوي إثر حصوله على أكثر من 56 في المئة من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنتها اللجنة المكلفة بالانتخابات في موريتانيا.

وشهدت العلاقات بين البلدين مرحلة من التوتر دفع إلى فرض رسوم جمركية، حيث تناولت تقارير صحفية في البلدين في 6 يناير 2024، فرض موريتانيا لضرائب جديدة على شاحنات البضائع المغربية التي تعبر معبر الكركرات، باتجاه الأراضي الموريتانية، وقيمتها نحو دولار واحد عن كل طن

في الإطار، قال الخبير السياسي المغربي، علي السرحاني، إن العلاقات بين البلدين وطيدة رغم كل ما شابها الفترة الماضية ظاهريا

وأضاف أن ما جرى بين موريتانيا والمغرب، الفترة الماضية، يعود لطبيعة علاقات موريتانيا مع دول الإقليم، والذي يتطلب منها التوازن والحياد.

ولفت إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب وموريتانيا توضح حكم العلاقة بين البلدين، وأن رفع الجمارك من قبل موريتانيا على الصادرات المغربية جرى مراجعته، وتم تجاوز الأزمة.

وشدد على أن انتخاب الرئيس الموريتاني لولاية ثانية، يمكنه أن يسهم في قراءة بعيدة للعلاقات الثنائية، مع مراعاة أن العلاقة بين موريتانيا والصحراويين المغاربة هي علاقة عرقية تتعلق بالقبائل، وليس فيها من أزمة بالنسبة للمغرب يقول علي السرحاني