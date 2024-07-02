الدولي الإسباني موراتا يؤكد بقاءه في أتلتيكو مدريد

2024-07-02 / 18:50
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أكد مهاجم أتلتيكو مدريد وقائد منتخب إسبانيا ألفارو موراتا، اليوم الثلاثاء، أنه سيبقى في صفوف فريقه الموسم المقبل.

وخاض موراتا موسما مميزا مع أتلتيكو مدريد بتسجيله 15 هدفا في الدوري الإسباني، كما بات يشغل دورا جديدا بعد أن تم اختياره قائدا لمنتخب “لاروخا” المشارك في كأس أوروبا الجارية بألمانيا إلى غاية 14 من يوليوز الجاري.

وساهم موراتا (31 عاما) في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي بالفوز في مبارياته الأربع حتى الآن قبل مواجهته مع ألمانيا الجمعة المقبل.

وكانت بعض التقارير أشارت في الآونة الأخيرة إلى إمكانية انتقال موراتا إلى الدوري السعودي وتحديدا إلى نادي القادسية، حيث انتقل زميله في المنتخب ناتشو هرنانديز قادما من ريال مدريد، لكنه فضل البقاء رفقة كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

2024-07-02 / 18:50
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