إستئنافية فاس تخفض عقوبة صاحبي أغنية “شر كبي اتاي” من سنتين إلى 4 أشهر

2024-07-02 / 18:46
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علم أن غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الإستئناف بفاس فضت زوال اليوم الثلاثاء، بتخفيض عقوبة صاحبي أغنية “شرر كبي اتاي”

وقررت ذات المحكمة تخفيض العقوبة من سنتين إلى 4 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما.

ومعلوم أن قضاء فاس، سبق وقرر في حق الاثنين ادانتهما بسنتين وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق صاحب أغنية “شر كبي أتاي” وشريكه وحذف الأغنية من منصة “يوتيوب”.

وتابعت النيابة العامة الاثنين بتهم تتعلق “تحريض القاصرين على الدعارة أو البغاء والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية، والمشاركة في ذلك. إقرأ المزيد :

2024-07-02 / 18:46
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