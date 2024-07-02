بنموسى: مباريات ولوج المعاهد والمدارس العليا أجلت لما بعد نتائج الاستدراكية

هبة بريس

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه تم، بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تأجيل مواعيد إجراء بعض امتحانات ولوج المعاهد العليا أو المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود إلى ما بعد 19 يوليوز الجاري، تاريخ الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا.

وأكد بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، أن هذا الاجراء يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام تلاميذ الدورة الاستدراكية الناجحين لإجراء هذه الامتحانات، لافتا إلى أن هؤلاء التلاميذ سيتوصلون مباشرة بعد الإعلان عن النتائج بالنقاط المحصل عليها في كل مادة على حدة من أجل إدراجها في ملفات الترشيح لولوج المعاهد سالفة الذكر.

وتطرق الوزير في معرض جوابه إلى أهم المستجدات التي ميزت امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، من بينها تبسيط ورقمنة عملية تسليم مواضيع امتحانات البكالوريا إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ والرفع من مستوى تأمين أوراق التحرير، عبر اعتماد الترميز السري الإلكتروني، وذلك بهدف تحصين العمليات المتعلقة بالتصحيح ومسك النقط، إضافة إلى تقليص الفترة الفاصلة قبل إعلان النتائج.

كماتمت مواصلة، يضيف الوزير، اعتماد التكنولوجيا الرقمية لإنتاج وتدبير شهادات البكالوريا وبيانات النقط الخاصة بالناجحين و تضمين شهادة البكالوريا رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمترشح.