العلاقات بين المغرب وموريتانيا… ما السيناريوهات المرتقبة بعد انتخاب ولد الغزواني

عاشت العلاقات بين المغرب وموريتانيا فترة تباينات خلال الأشهر السابقة، قبل أن ينتخب محمد ولد الغزواني لفترة رئاسية ثانية في موريتانيا، وسط تساؤلات عن مسار العلاقات الثنائية، في ظل توترات المنطقة المغاربية.

وفاز ولد الغزاوي إثر حصوله على أكثر من 56 في المئة من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنتها اللجنة المكلفة بالانتخابات في موريتانيا.

وشهدت العلاقات بين البلدين مرحلة من التوتر دفع إلى فرض رسوم جمركية، حيث تناولت تقارير صحفية في البلدين في 6 يناير/ كانون الثاني 2024، فرض موريتانيا لضرائب جديدة على شاحنات البضائع المغربية التي تعبر معبر الكركرات، باتجاه الأراضي الموريتانية، وقيمتها نحو دولار واحد عن كل طن.

ويتوقع الخبراء تحسن العلاقات، استنادا إلى أن ما شابهها لم يكن جوهريا خلال الأشهر الأخيرة.

وفي الإطار، قال الأكاديمي المغربي أوهادي سعيد، إن التقارب المغربي-الموريتاني في السنوات الأخيرة كان يوحي بتطوير غير مسبوق للعلاقات الاقتصادية والسياسية.

وأضاف أن العديد من الملفات تمثل أولوية للبلدين بعد انتخاب الرئيس الموريتاني ولد الغزاوي لولاية ثانية، في مقدمتها مشروع أنبوب الغاز النيجيري.

وتابع: “يجب التذكير أن البلدين عاشا على وقع أزمة المواد الفلاحية المغربية المصدرة إلى موريتانيا، وقد اتضح فيما بعد أن الشعبين مستفيدين من تجاوز هذا الخلاف المرحلي مما يعد بانتعاش المبادلات التجارية البينية، وتطور ملحوظ للصادرات الفلاحية المغربية إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء في أمن وسلام

وشدد على أن أهم مشروع استراتيجي يتجاوز العلاقات الثنائية هو أنبوب الغاز النيجيري -المغربي، والذي يبقى رهن الانخراط الفعلي للجمهورية الموريتانية.

وأوضح أن بعض المشاريع الاستراتيجية الأخرى لتسهيل ولوج الأسواق الأفريقية وتمكين الدول الأفريقية، تهدف لتحسين مداخيلها وذلك للاستفاذة من النموذج المغربي.

وتابع: “يبقى السؤال المطروح، هو كيفية تدبير الرئاسة الموريتانية وعلاقاتها المعقدة مع الجمهورية الجزائرية في ظل تقارب أكبر للمملكة المغربية، وهو ما سيظهر في الشهور القادمة حين تتبدى مآلات الانتخابات الرئاسية الجزائرية في سبتمبر المقبل”.

ويرى أنه من المنتظر أن تنتعش العلاقات المغربية الموريتانية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والطاقة بأنواعها، والبنيات التحتية والاتصالات، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية.

وأشار إلى أنه من المرتقب أيضا أن تنتعش الاستثمارات المباشرة المغربية في موريتانيا، وفتح أسواق واعدة في مجال السيارات والنسيج، مع اعتبار أن كل التوجهات تبقى رهينة بالوضع الإقليمي _ يقول اوهادي لسبوتنيك