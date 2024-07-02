الملك يبرق محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
وقال جلالة الملك في هذه البرقية: “على إثر تجديد الشعب الموريتاني ثقته في شخصكم رئيسا للدولة، يسعدني أن أتقدم إليكم بتهانئي الحارة، راجيا لكم كامل التوفيق في مواصلة قيادتكم الرشيدة لبلدكم الشقيق لتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء والتنمية الشاملة”.
وأضاف جلالته “وإنها لمناسبة سانحة لأؤكد لفخامتكم عزمي القوي على العمل سويا معكم للسير قدما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا الجارين، والتي يحذونا حرص مشترك للارتقاء بها إلى مستوى شراكة نموذجية تجسد متانة روابط الأخوة والتضامن المتجذرة التي تجمع شعبينا الشقيقين، وتستجيب لطموحاتهما المشتركة”.
ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “وإذ أجدد لكم تهانئي الحارة، مقرونة بصادق متمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.
23 تعليقات
ملكنا الغالي نصره الله
الله ينصر سيدنا
عاش ملكنا محمد السادس ونصره الله
الله يحفظه من كل شر يارب العالمين…الله الوطن الملك
عاش الملك الله يبارك فيك يارب العالمين
عاش ملكنا محمد السادس أطال الله في عمره
ملكنا الغالي حفظك الله وصحة جيدة يارب
حفظك الله يا مولاي وسدد خطاك وخلد في الصالحات ذكرك ومتعك بالصحة والعافية واطال الله عمرك
حفظ الله ملكنا الغالي ورعاه وسدد خطاه
عاش صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
الله يحفظك وينصرك
عاش جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه واطال الله في عمره الله ابارك في اعمر سيدنا
الله يحفظ ملكنا وينصره على الأعداء ويعطيه الصحة
عاش ملكنا محمد السادس الله يطول عمرو وينصرو
عاش مالك محمد سادس الله نصروا ياربي
عاش الملك الله يطول في عمر سيدنا العزيز الله الوطن الملك
الله يطول في عمر ملكنا الغالي الله الوطن الملك
حفظه الله ونصره نصرا عزيزا
أطال الله بعمره ومتعه برداء الصحة والعافية ونصره وأيده
عاش ملكنا الغالي محمد السادس