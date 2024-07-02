قيس سعيد: المهرجانات الفنية في تونس لا “ترتقي بالذوق العام”

هبة بريس – وكالات

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، أن بعض المهرجانات الفنية في بلاده لا “ترتقي بالذوق العام”.

وأكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقائه منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، أن المهرجانات الثقافية يجب أن تساهم في إرساء “ثقافة وطنية”، لافتا إلى أن إقامتها ترمي إلى “الارتقاء بالذوق العام”.

وقال في بيان نشرته الرئاسة التونسية الثلاثاء: “مسرح قرطاج ومسرح الحمّامات على سبيل المثال، لم يكونا مفتوحين إلا للأعمال الثقافية الراقية وكثيرون من الخارج كان حلمهم هو الوقوف على هذين المسرحين لأنهم يعتبرون ذلك اعترافا لهم بقيمتهم الفنية بل وحتى تتويجا لمسيراتهم عكس ما يحصل اليوم في المهرجانين المذكورين أو في عدد من المهرجانات الأخرى”.

هذا ويأتي هذا التصريح عقب جدل تسببت به حفلة للفنان اللبناني راغب علامة، تخللتها سلوكيات لمعجبات على المسرح أثارت انتقادات عبر الشبكات الاجتماعية.