بني أنصار .. 10 دراهم لولوج الشاطئ تخرج الجماعة عن صمتها

هبة بريس : وجدة

خرجت جماعة بني أنصار التابعة ترابيا لإقليم الناظور عن صمتها، بعد إثارة موقع “هبة بريس” بخصوص فرضها رسم جبائي قدرها 10 دراهم لولوج شاطئ بوقانة-ميامي دون توفر اية مرافق صحية وولوجيات مقابل الأداء، عبر بلاغ توصل الموقع بنسخة منه موقعة من طرف النائب الثاني للرئيس.

وحسب البلاغ، انه على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية، أخبار مفادها فرض جماعة بني أنصار رسوم جبائية قدرها 10 دراهم على المواطنين الراغبين في الاصطياف بشاطئ “بوقانة – ميامي”.

إن جماعة بني أنصار تستغرب من نشر هذه الأخبار بدون تقصي الحقيقة من قبل هذه المنابر الإعلامية، خصوصا ان الجماعة تعتبر من الجماعات المنفتحة وتتوفر على مصلحة متكاملة للأعلام والتواصل والتي توفر خدمات طول أيام الأسبوع حتى عن بعد وبجميع الوسائل القانونية المفروضة.

ويضيف البلاغ، على عكس ما تم الترويج له من اخبار لا ترقى للحقيقة بصلة، وتنويرا لعموم المواطنات والمواطنين، إن رئيس جماعة بني أنصار، وفي سياق تنظيم عملية الاصطياف لسنة 2024 وتماشيا مع محاربة جميع أنواع الترامي على الملك العمومي من قبل مجهولين يقومون بفرض رسوم التوقف على رواد الشاطئ بدون ترخيص وبدون موجب حق.

ارتأت الجماعة حسب البلاغ ذاته، ان تقوم هذه السنة بتسيير مواقف السيارات داخل شاطئ “بوقانا – ميامي” حيث وفرت سبعة عشرة نقطة محروسة من قبل الجماعة مما جعلها تقرر تثبيت محطة لأداء رسوم مكان التوقف للسيارات بمدخل الشاطئ وذلك طبقا للقانون ووفقا للقرار الجبائي للجماعة رقم 2022/13 وحدد هذا الرسم في مبلغ 10 دراهم للسيارة يتسلم عليه أصحاب السيارات وصلا بالأداء يستوفي الشروط القانونية. كما أننا نؤكد أن الشاطئ مفتوح امام العموم بالمجان.

وعلى هذا، فإن جماعة بني أنصار تفند كل الأخبار الزائفة التي يتم تداولها من قبل من يحاولون استهداف المصالح العامة للجماعة والتشويش على التسيير الدقيق والقانوني لها.