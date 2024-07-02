المغرب يواصل إغراء الشركات العالمية و الاستثمارات الأجنبية تتجاوز 10 ملايير درهم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل المغرب إغراء الشركات الأجنبية و جذب الاسثتمارات الأجنبية من خلال تفضيل عدد من رجال الأعمال المعروفين ضخ رساميلهم في السوق الاقتصادية المغربية.
و في هذا الصدد، ارتفعت قيمة الاسثتمارات الأجنبية في المغرب في السنوات الأخيرة بفضل الاستراتيجية التي نهجتها المملكة من خلال توفير ظروف و بيئة مناخ مناسبة للاسثتمار و كذا امتيازات مهمة للراغبين في الاسثتمار في المناطق الصناعية ببلادنا.
و بخصوص هذا الأمر، أكد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 10,1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، مقابل 4,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها سنة من ذي قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 19,6 في المائة إلى أزيد من 16,16 مليار درهم، بينما سجلت نفقاتها انخفاضا نسبته 30,4 في المائة إلى 6,05 مليار درهم.
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رغم كل المجهودات التي بذلتها الحكومة في مجال الاستثمارات الأجنبية إلا أنها أصبحت أكثر قوة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد الوطني بشكل كبير بسبب الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد .
يبقى الاستثمار بعيداً عن أي شركة أخرى وبالنسبة للشركات الناشئة التي تمتلك القدرة التنافسية ولكن بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون بالاستثمار في المغرب لخلق شراكات جديدة في المغرب على الصعيد العالمي الدولي الذي يمثل أكثر من مليار يورو سنويا ، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة المغربية الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة مع دول العالم.
هذه الاستثمارات الأجنبية ستخلق فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على ديبلومات وكفاءات علمية في مجالات متعددة الاختصاصات.
نتمنى هذه الاستثمارات الأجنبية تعم الفائدة على الجميع ونحن في حاجة ماسة لمزيد من العمل الجاد والاستثمارات المشتركة مع دول اجنبية ولما لا استثمارات عربية ولا سيما السعودية والإمارات والبحرين وقطر وغيرها من الدول العربية الأخرى.