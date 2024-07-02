القروض الموجهة للسكن ترتفع و”المرابحة” العقارية تتجاوز 22 مليار درهم

2024-07-02 / 13:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

مع إطلاق برنامج دعم السكن الموجه للمغاربة، تضاعف الإقبال على طلب القروض العقارية من المؤسسات البنكية و التي بدورها باتت تتنافس فيما بينها على تقديم عروض للزبناء.

و في هذا الصدد، أكد بنك المغرب بأن الطلب على القروض البنكية الموجهة لاقتناء العقارات شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة و هو ما يعكس حجم الإقبال على اقتناء عقارات للاستفادة من الدعم الذي أقرته الحكومة بتوجيهات ملكية سامية.

و أوضح بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وخاصة على شكل “المرابحة العقارية”، واصل نموه ليصل إلى 22,8 مليار درهم في شهر ماي، بعد أن بلغ ما يعادل 20 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 13,7 في المائة مقارنة بشهر ماي 2023.

و سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 0,9 في المائة، ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,5 في المائة في القروض السكنية و0,9 في المائة في قروض الاستهلاك.

2024-07-02 / 13:17
16

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‫16 تعليقات

  4. مافيا العقار كتشري الارض ب درهم و كتبيعوا ب 25 مليون للمواطن وكيمشي للبنك ويدير الكريدي ويخلص القفز ب 40 مليون. اللهم ان هذا منكر.

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