مراكش.. إدانة صاحب “سناك المحاميد” بالسجن 4 سنوات نافذا وغرامة مالية

2024-07-02 / 13:45
22

 

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم أمس الاثنين، أحكامها في قضية ما عُرف إعلاميا ب “فاجعة سناك المحاميد” التي تسببت في وفاة عدد من الأشخاص على خلفية تعرضهم لتسمم غذائي.

في هذا السياق، أدانت هيئة الحكم صاحب محل المأكولات السريعة واثنين من مساعديه من أجل التهم المنسوبة إليهم، حيث حكمت على كل واحد منهم بأربع سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وكان صاحب السناك قد توبع في حال اعتقال بجنح: “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله و عدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، و حفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.

فيما توبع المستخدمان في حال اعتقال كذلك بـ”المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، وحفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.

2024-07-02 / 13:45
22

مقالات ذات صلة

اشتوكة : السلطات تتلف كميات من التمور الفاسدة

2024-07-02 / 22:19

بعد حصوله على البكالوريا من داخل السجن بميزة حسن…

2024-07-02 / 20:43

لقجع من فاس .. يجب التنسيق من أجل التحضير…

2024-07-02 / 20:06

طنجة..التحقيقات تكشف معطيات مثيرة حول قت..ل شخص ودفن جثته…

2024-07-02 / 19:55

إستئنافية فاس تخفض عقوبة صاحبي أغنية “شر كبي اتاي”…

2024-07-02 / 18:46

بنموسى: مباريات ولوج المعاهد والمدارس العليا أجلت لما بعد…

2024-07-02 / 17:58

بلغت 4500 حالة.. بنموسى: حالات الغش بامتحانات البكالوريا “محدودة”

2024-07-02 / 17:46

الناظور .. الجفاف يدمر 80% من الضيعات الفلاحية وأصحابها…

2024-07-02 / 17:33

الـENCG سطات.. التلكؤ في الافراج عن النقط يُقلق طلبة…

2024-07-02 / 16:35

التعليم في عهد بنموسى.. ما الذي تحقق وما الذي…

2024-07-02 / 15:37

‫22 تعليقات

  2. يجب القيام بحملة مستمرة لمراقبة المطاعم وترك المحاضر المراقبة في الإدارة للرجوع اليها عند الحاجة عندما يشعر المواطن بالمراقبة فإنه لايمكن التلاعب

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى