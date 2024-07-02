مراكش.. إدانة صاحب “سناك المحاميد” بالسجن 4 سنوات نافذا وغرامة مالية
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم أمس الاثنين، أحكامها في قضية ما عُرف إعلاميا ب “فاجعة سناك المحاميد” التي تسببت في وفاة عدد من الأشخاص على خلفية تعرضهم لتسمم غذائي.
في هذا السياق، أدانت هيئة الحكم صاحب محل المأكولات السريعة واثنين من مساعديه من أجل التهم المنسوبة إليهم، حيث حكمت على كل واحد منهم بأربع سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وكان صاحب السناك قد توبع في حال اعتقال بجنح: “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله و عدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، و حفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
فيما توبع المستخدمان في حال اعتقال كذلك بـ”المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، وحفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
4 تعليقات
مهما حكم عليه ان كانت تبت عليه انه كان متعمدا في محله وكان مفرطا في نظافة المحل وجودة المواد الغدائية فهو يستحق اكتر من 4سنوات
يستحقون اكتر من دالك الحكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي امتالهم
حكم عادل وصائب لانهم عدماء الضمير وهده هي طريق الحرام و عدم احترام الغير ومراقبةالاغدية وكل مايتعلق بالاكل
ان الله يمهل ولا يهمل علت كل من يغش في عمله انها ارواح دهبت