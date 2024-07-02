أكادير: بعد اندلاع حريق بمعمل علب “الكرتون”.. أزمة تخزين تلاحق المصدرين

كشفت مصادر مطلعة ل” هبة بريس ” ان مصدري الخضر والفواكه والأسماك سيواجهون خلال الاسابيع القادمة ، أزمة نفاد الصفائح التي يتم على أساسها تصنيع “الكرتون” الذي يتم فيه تخزين الخضر والفواكه و الأسماك داخل معامل التلفيف المنتشرة بجهة سوس ماسة .

وقالت نفس المصادر إن المخزون المحلي من الصفائح الكارتون التي كانت مخزنة بمصنع يتواجد بمنطقة تاسيلا الصناعية بأكادير ،التهمتها النيران التي شبت مساءالاحد الماضي ، مما عرض المخزون للنفاد ، وهو ما يعني اشكالية في توفير هذه المادة لمعامل التلفيف لتصدير منتوجاتها للخارج ، بل ان شركات لتخزين الأسماك تتواجد بمنطقة نواذيبو الموريتانية كانت بدورها تستورد علب الكارتون من المغرب خصوصا من اكادير.

ووفق المصادر فإن جل ما تم تلفيقه من الخضر والفواكه او ما تم جلبه من الأطنان من الأسماك ، ستواجه أزمة تخزين بسبب نقص مادة الكارتون .

وبالرغم من تواجد بعض الشركات تشتغل في نفس اختصاص صناعة الكارتون بمنطقة سوس ماسة، غير ان الطلب على هذه المادة سيزداد في الأسابيع القادمة وهو ما يعني الزيادة في التكلفة لدى المصدرين بسبب احتمال الزيادة في سعر الكارتون .