أكادير: بعد اندلاع حريق بمعمل علب “الكرتون”.. أزمة تخزين تلاحق المصدرين

2024-07-02 / 12:03
0

كشفت مصادر مطلعة ل” هبة بريس ” ان مصدري الخضر والفواكه والأسماك سيواجهون خلال الاسابيع القادمة ، أزمة نفاد الصفائح التي يتم على أساسها تصنيع “الكرتون” الذي يتم فيه تخزين الخضر والفواكه و الأسماك داخل معامل التلفيف المنتشرة بجهة سوس ماسة .

وقالت نفس المصادر إن المخزون المحلي من الصفائح الكارتون التي كانت مخزنة بمصنع يتواجد بمنطقة تاسيلا الصناعية بأكادير ،التهمتها النيران التي شبت مساءالاحد الماضي ، مما عرض المخزون للنفاد ، وهو ما يعني اشكالية في توفير هذه المادة لمعامل التلفيف لتصدير منتوجاتها للخارج ، بل ان شركات لتخزين الأسماك تتواجد بمنطقة نواذيبو الموريتانية كانت بدورها تستورد علب الكارتون من المغرب خصوصا من اكادير.

ووفق المصادر فإن جل ما تم تلفيقه من الخضر والفواكه او ما تم جلبه من الأطنان من الأسماك ، ستواجه أزمة تخزين بسبب نقص مادة الكارتون .

وبالرغم من تواجد بعض الشركات تشتغل في نفس اختصاص صناعة الكارتون بمنطقة سوس ماسة، غير ان الطلب على هذه المادة سيزداد في الأسابيع القادمة وهو ما يعني الزيادة في التكلفة لدى المصدرين بسبب احتمال الزيادة في سعر الكارتون .

2024-07-02 / 12:03
0

مقالات ذات صلة

مندوبية لحليمي تطلق الأربعاء الحملة التواصلية لإحصاء 2024

2024-07-02 / 11:24

فاس… الدرك الملكي يطيح بـ”وحش” غابة عين الشقف

2024-07-02 / 10:03

بعد السيارات.. تطبيقات النقل تضيف “خاصية” نقل الزبناء بـ”الدراجات…

2024-07-02 / 09:49

رغم ارتفاع درجات الحراراة.. سحر مدينة وارزازات يجذب السياح…

2024-07-02 / 09:22

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-07-02 / 09:08

مذكرة تفاهم بين المغرب وغامبيا في مجال التعليم العالي

2024-07-01 / 23:06

الاعداد للإحصاء ..لفتيت يتواصل مع العمال و الولاة “عن…

2024-07-01 / 22:49

السيد صديقي يسلط الضوء على الدور النشط للمغرب في…

2024-07-01 / 22:09

عدم توفير تذاكر نقل جوي لأبناء الجالية بأسعار معقولة…

2024-07-01 / 19:27

اكادير : توفير “الأحصنة والدرون ” لتأمين مباراة نهائي…

2024-07-01 / 18:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى