الفنانة ماريا نديم تعلن إصابتها بمرض “بوشويكة”

هبة بريس – فن

أعلنت الفنانة المغربية، ماريا نديم، إصابتها بمرض جدري الماء المعروف بـ”بوشويكة”.

وكشفت ماريا في فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”، أنها أصيبت بمرض “بوشويكة” في الأسابيع الأخيرة من حملها.

ووصفت ماريا وضعها الصحي بـ”أصعب مرض مر عليها” لتزامنه مع أواخر حملها، داعية متابعيها الى الدعاء بشفائها القريب.