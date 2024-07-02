المغرب يجني 13,7 مليار دولار من تصدير السيارات للقارة الأوروبية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب إنتاجه للسيارات و تصديرها لعدد من الدول من بينها تلك التي تنتمي للقارة الأوروبية، حيث حسن المغرب من تموقعه على مستوى الدول المصدرة للسيارات.

و أصبح المغرب المصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوروبي و هو ما كان له تأثير إيجابي على مداخيل الصادرات التي تحسنت و تضاعفت في السنتين الأخيرتين بشكل ملحوظ.

و حسب معطيات خاصة، فإن مداخيل المغرب من تصدير السيارات نحو القارة الأوروبية بلغت حوالي 13,7 مليار دولار في سنة 2023 و التي تبوأت من خلالها المغرب الصدارة في التصدير الخاص بقطاع السيارات لأوروبا.

و أنتجت مصانع المملكة المتخصصة في تصنيع السيارات ما مجموعه 535 ألف و 825 سيارة خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما مقارنة بالسنة التي سبقتها و التي شهدت تصنيع 464 ألف و 864 سيارة.

و بات المغرب من الدول القليلة في العالم التي تعتمد على استراتيجية ذكية تتمثل في تصنيع أغلب أجزاء السيارات في مصانع المملكة على غرار بطاريات السيارات التي سيصبح المغرب في المستقبل الدولة الأولى في العالم من حيث قيمة التصنيع في هذا المجال.