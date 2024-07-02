مندوبية لحليمي تطلق الأربعاء الحملة التواصلية لإحصاء 2024

هبة بريس

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق، يوم غد الأربعاء بالرباط، الحملة التواصلية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والكشف عن الهوية البصرية والشعارات التي تضمنتها، والتي تعبر عن القيم المرجعية التي اعتمدتها.

وذكرت المندوبية، في بلاغ لها، أنها تقدم، بالمناسبة ذاتها، ولأول مرة، عرضا ديناميكيا لخرائط البنايات والمساكن، وكذا المؤسسات الاقتصادية النشيطة، مع توطينها المجالي على امتداد التراب الوطني، وذلك كما تم إنجازها خلال الفترة من أبريل 2023 إلى ماي 2024، في إطار التحضير لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن من شأن هذه الخرائط أن تشكل نواة لجغرافية بشرية واقتصادية للمملكة المغربية.