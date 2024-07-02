مندوبية لحليمي تطلق الأربعاء الحملة التواصلية لإحصاء 2024
هبة بريس
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق، يوم غد الأربعاء بالرباط، الحملة التواصلية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والكشف عن الهوية البصرية والشعارات التي تضمنتها، والتي تعبر عن القيم المرجعية التي اعتمدتها.
وذكرت المندوبية، في بلاغ لها، أنها تقدم، بالمناسبة ذاتها، ولأول مرة، عرضا ديناميكيا لخرائط البنايات والمساكن، وكذا المؤسسات الاقتصادية النشيطة، مع توطينها المجالي على امتداد التراب الوطني، وذلك كما تم إنجازها خلال الفترة من أبريل 2023 إلى ماي 2024، في إطار التحضير لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن من شأن هذه الخرائط أن تشكل نواة لجغرافية بشرية واقتصادية للمملكة المغربية.
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شكرا المندوبية السامية على مجهوداتها الرائعة في خدمة الوطن والمواطن من أجل تحقيق أفضل النتائج في الإحصاء الوطني العام .
هذه المبادرة من طرف لجان مختصة في الإحصاء يتطلب الثقة والمصداقية وروح المسؤولية الاجتماعية تشمل الأمانة وروح وطنية بمعنى الكلمة.
لماذا لا يلتجؤون إلى السجل الوطني الموحد ليسهل عليهم عملية الإحصاء لأنه يتضمن كل شيء في داخل السجل الوطني..
يجب على الأشخاص المختصين بعملية الإحصاء أن يتخذوا طرق جديدة وحديثة وبالأخص في المناطق السكنية المهمشة والشعبية…
عملية الإحصاء تتطلب الكثير من الجهد والوقت مما تكون متعبة وخاصة في المناطق الحضرية وبعض الأحياء السكنية الشعبية والفاهم يفهم !!!
كثرة الاحصاءات والسجلات تتكرر مناسباتها . وفي المقابل قلة الافاق عند المواطن ..فهل سيركز هذا الاحصاء على الركائز الكبرى للتنمية :القضاء والامن والتعليم والصحة والاكتفاء الغدائي.. نرجو من الله التوفيق للجميع.