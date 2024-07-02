بعد السيارات.. تطبيقات النقل تضيف “خاصية” نقل الزبناء بـ”الدراجات النارية”

هبة بريس – الرباط

يبدو أن تطبيقات النقل لاتنوي مغادرة المدن المغربية رغم مضايقات واستفزازات سائقي سيارات الأجرة.

وأقدمت تطبيقات النقل، خلال الأيام الأخيرة، على إضافة إمكانية نقل الزبناء عبر الدراجات النارية بدل السيارات الى وجهاتهم.

الخاصية الجديدة، لقيت إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة في المدن التي تعرف اكتظاظا كبيرا في الشوارع مثل مدينة الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش.

وعرفت الخاصية الجديدة، تنويها من قبل زبناء التطبيقات التي وصفوها بالعملية والسريعة لقضاء أغراضهم، وكذا بـ”المناسبة” بسبب انخفاض سعرها مقارنة من سعر التنقل بالسيارة.