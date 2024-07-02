رغم ارتفاع درجات الحراراة.. سحر مدينة وارزازات يجذب السياح من داخل وخارج الوطن

هبة بريس – وارزازات

رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، بدأت مدينة وارزازات في استقبال أعداد من السياح من داخل وخارج أرض الوطن.

وبدأ عدد من السياح في التوافد على المدينة، التي تسحر زوارها بطبيعتها المميزة وقصباتها وقلاعها التاريخية، وكذا بكرم وضيافة ناسها.

ويعيش عدد من أبناء المنطقة، على عائدات السياحة التي تشكل مصدر رزق لعدد مهم من الساكنة.

وتعرف المدينة انتعاشة اقتصادية طيلة أيام السنة، على اعتبار أنها توصف بـ”هوليوود المغرب” لاختيار عدد من المخرجين العالميين تصوير أعمالهم داخل استوديوهاتها.

هذا ويشار الى أن مطار ورزازات سجل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 22 في المائة عند متم ماي الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، حيث استقبل 62,348 مسافرا مقابل 51,283 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2023.

و في شهر ماي وحده، سجل المطار ارتفاعا بنسبة 2 في المائة باستقبال 15,044 مسافرا مقابل 14,686 مسافرا في نفس الشهر من العام الماضي.