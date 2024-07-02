طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-07-02 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حار بكل من المنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي و كذا بالواجهة المتوسطية، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 20 و 27 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 13 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بوجه عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال آسفي، وهائجا إلى محليا قوي الهيجان بالجنوب.

2024-07-02 / 09:08
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