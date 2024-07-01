جمهور الجيش يتمنى تعويض خسارة البطولة بالفوز بالكأس ويؤكد رفضه للشغب

2024-07-01 / 20:47
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2024-07-01 / 20:47
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