اشتوكة : أب لأربعة أطفال يش_نق نفسه والدرك يفتح تحقيق

وضع أب لأربعة أطفال ، حدا لحياته شنقا بمنزله المائن بدوار عزالة الواقع بجماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها ، اليوم الاثنين فاتح يوليوز .

وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن الهالك رجل في الخمسينيات من عمره،

عثر عليه جثة هامدة، بعدما عمد إلى شنق نفسه بحبل، لأسباب مجهولة.

واستنفرت هذه الواقعة السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي حلت بعين المكان فور علمها بالخبر، حيث قامت بمعاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

وموازاة مع ذلك، تم فتح تحقيق في واقعة الانتحار هاته، لكشف ملابساتها والظروف المحيطة بها، فيما خلفت وفاة الهالك حزنا واسعا في صفوف أبنائه الأربعة وأقربائه وكافة معارفه وذويه.