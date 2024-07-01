إيطاليا..يحي المطواط الفاعل الجمعوي الذي يعمل في صمت في زمن الضجيج

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

مدينة تازة كغيرها من المدن المغربية لها رجالاتها الأوفياء من الذين نالوا شعبية كبيرة بين أوساط الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، لمصداقيتهم و عملهم للصالح العام دون خلفيات سياسية أو غيرها مما تصنف في خانة البحث عن الشهرة أو المصلحة الشخصية.

الفاعل الجمعوي يحي المطواط ، واحد من هذه الأسماء المعروفة داخل إيطاليا، لما قدمه الرجل من خدمات جليلة لخدمة أبناء الجالية ، منذ أن اسندت له مهمة رئاسة الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن بإيطاليا.

سليل الأبطال :

يحيى المطواط استثنائي بنجاحه … هو رجل نبت في تربة هذا البلد، خرج من قاع المغرب من شرقه من تازة الرجل الذي انسل منسحبا من الأضواء إلى التمدد في احترامنا له، هو من ملأ حياته بلا دوي، بالوقوف هادئا في مواجهة الصخب. كعادة ألأنهار، تنزل من القمم لتسقي السهول، انحدر يحي المطواط من الكثبان الرملية لتازة سنة 1974، ليصبح منذ طفولته رجلا ممسكا بزمام مسار حياته؛ حمل في صدره كبرياء القمم وإصرار الأنهار على المضي قدما مهما صعبت المسالك، يشق مجراه بصبر وثبات، إذ لم يكن من السهل على يافع مثله أن يلتحف أحلامه وينتعل طموحه، ويتعطر بوعيه الوطني المبكر، ويضرب في الأرض منتصب القامة مرفوع الهامة محصن أخلاقيا وفكريا الكفاءة هي العنوان.

ما أنجزه يشهد له :

يتميز يحي المطواط بأنه متعدد المميزات، ولا فرق بين مميزاته إنه يعترض ولا يعارض، يفعل ولا يقول، يواكب ولا يساير ينضبط ولا يخضع، ضمير لا يدعي الحكمة وطني خام ومواطن أصيل وفي للملكية، للمشروع والنشيد، للشعار والمبدأ استثناء في زمن الكائنات المتناسخة مترفع في زمن التهافت طموح وله من الكفاءات والقدرات ما يجعل طموحه شرعيا ومشروعا ما أنجزه من أنشطة ينشده كل يوم ويغنيه ويتصاعد في تناغم مع سيمفونية حياة اسمها يحي المطواط، مجهودات جبارة ودالة تجسدت في الميدان.

حــــــب الوطـــــن :

و هو طفل، وهو ينمو، نما فيه حب الوطن والانخراط في تنميته مستعد ليخسر كل شيء إلا وطنيته مستعد ليتنازل عن كل شيء إلا أنه مواطن مغربي من تازة إنه كالنهر يعود إلى نبعه والماء إلى مصبه الطبيعي انخرط مبكرا في خدمة وطنه برؤية مستقبلية يرسم حدودها الالتزام والإخلاص وقيم المواطنة .

فاعل جمعوي نشيط : أعلن انتماءه لقضايا أبناء الجالية …مناضل فاعل ومبادر ؛ فعاليته الجمعوية تجسد المبدأ والرؤية وحضوره في الميدان في الفضاء في المجتمع يؤكد سمو الفكر ورفعة الأخلاق انه ديمقراطي بقيم تضامنية وروح تشاركية. هو ابن تازة المناضلة والصامدة ، قلعة مناضلة بامتياز تاريخيا ونضاليا ؛ المطواط يولد مناضلا ؛ يحي مناضل بالفطرة والثقافة ، بالتربية والتعليم رضع الحليب والنضال وحب الوطن والمملكة من ثدي الأم وترعرع في معبد النضال من هنا اكتسب يحي شرعية الانتماء بالقوة والفعل ، وانتزع الاعتراف والكفاءة والعطاء بالصدق والمصداقية.

يحي المطواط مواطن وطني رضع النزاهة والاستقامة في معبد الشجعان فاسمحوا لي أن أعلنه صاحب قضية. تلقى تربية نزعت منه للأبد الإحساس بالخوف والاستسلام وزرعت فيه الإمساك بزمام مسار حياته مهما كانت العراقيل والعوائق تربية زرعت فيه الصمود والتصدي تنفس عبق تربية هادفة ومسؤولة تربية تعتمد الجدية والصرامة مرات وتعلن الليونة والمرونة مرارا تمطر حبا حينا ونارا أحيانا. يحي المطواط الإنسان :

خلف صورته كرجل أعمال وفاعل جمعوي مقتدر صورة الإنسان المتشبع بالقيم النبيلة والأخلاق السامية . يحي يتصف بكل خصال المناضل الملتزم بسيط ومتواضع، كريم وصادق، مخلص ووفي ؛ وفي للوطن ، وفي للتاريخ ، للأصدقاء نزيه فكريا وأخلاقيا يؤمن بان التاريخ يصنع ، ولا ينتظر المنتظرين والمتفرجين ، فإما أن ننخرط فيه ، وندقق كيفية وطريقة الانخراط وإلا أصبحنا متجاوزين ، سلبيين وعدميين. بالرغم من انه غادر عمر الزهور، فإنه ما زال محتفظا ببريقه وديناميته، بطموحه واجتهاده ، يحي المطواط الذي تمرس بنضالات الالتزام الجمعوي ومسؤوليات العمل المهني ما زال متمسكا بوهج الحياة فاعل ديناميكي…يتمتع بخاصية فريدة في التواصل والمرح التي لا تخفي جديته وصرامته، يتميز بحسن الدعابة بالرغم من انه يقتصد في ابتسامته عنيد مثل جغرافية المغرب مثل جغرافية تازة. هكذا كما نعرفه، اسمه يحي المطواط اجتماعي بطبعه يحب المبادرات والأعمال التضامنية …ويقول لا ” لإعطاء الدروس بالمجان”. هو واحد من سفراء المملكة المغربية بإيطاليا على المستوى الحقوقي الإنساني وكذا الجمعوي الوطني والدولي، وواحد من أكبر رموز ثقافة « الدبلوماسية الموازية » رجل الأعمال ورئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن.