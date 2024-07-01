محمد رمضان يرتدي قفطان عليه خريطة المغرب وينال اعجاب المغاربة

الاسطورة محمد رمضان يرتدي قفطان عليه خريطة المغرب ينال اعجاب المغاربة.

محمد رمضان، النجم المصري المعروف، الذي أحى حفل فنيا خلال فعاليات مهرجان موازين ايقاعات العالم، حيث ارتدى مؤخرًا قفطانًا مغربيًا من تصميم المبدعة فاطمة الزهراء الفيلالي الإدريسي، والذي تميز بزخارف تعكس الصحراء المغربية.

يعد هذا الاختيار دليلاً على التقدير المتبادل بين الثقافات والموضة التقليدية المغربية، ويعكس جمال التراث المغربي من خلال تصميم عصري وأنيق.

وفي تصريح صحفي، قالت المصممة العالمية اشتغلنا عليه مع فريقي الذي يتكون من أمهر الصناع عندي بدار الأزياء، وفي ظرف يومين فقط كان القفطان جاهزًا.

وأضافت أردت أن أضيف اللمسة الأخيرة والفريدة من نوعها، ألا وهي خريطة بلدي التي تشمل الصحراء المغربية، وسيبقى المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.

و ختمت تصريحها أنا جد سعيدة بهذا الإنجاز، لأنني من مكاني كمصممة أساهم في إبراز التراث والثقافة المغربية. يجب الاشارة الى ان النجم العالمي قد ارتدى كذالك من هذه دار الازياء فاطم زيا اخضرا و اخر اسود احيا بهما حفله بمنصة النهضة في اختتام موازين.

و يذكر ان مجموعة من الفنانين الذي شاركوا في مهرجان موازين ظهروا بأزياء من تصميم فاطم الزهراء الفيلالي على غرار الفنانةاليمنية بلقيس.

وتفاعل المغاربة بحرارة مع لباس محمد رمضان و نال اعجابهم و ذلك بتعليقاتهم على صورة محمد رمضان و هو مرتدي القفطان بزخرفة خريطة المغرب كاملة، حيث انتشرت الصورة على شبكات التواصل الاجتماعي