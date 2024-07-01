يورو 2024.. فرنسا تقصي بلجيكا بهدف عكسي وتبلغ ربع النهائي

هبة بريس / رياضة

بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا بفوزه الصعب بهدف عكسي على بلجيكا 1-0 الاثنين في دوسلدورف.

وجاء هدف الفوز عبر المدافع البلجيكي يان فيرتونغن الذي حوّل عن طريق الخطأ تسديدة البديل المهاجم راندال كولو مواني في مرمى فريقه (85).

وستواجه فرنسا في ربع النهائي الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا اللذين يلتقيان في وقت لاحق في فرانكفورت.

وهي المباراة الخامسة عشرة لمدرب فرنسا ديدييه ديشان (55 عاماً) في كأس أوروبا، متساوياً مع السويدي لارس لاغرباك والبرتغالي فرناندو سانتوش، وخلف الألماني يواكيم لوف (21)، الأول في هذا الترتيب. كما يحمل الأخير الرقم القياسي في عدد الانتصارات (12) أمام ديشان بالذات (8).

وقال ديشان عقب فوز فريقه “خضنا مباراة كبيرة أمام منتخب عظيم، وكانت المباراة متقاربة حتى لو استحوذنا على الكرة وحصلنا على الكثير من الفرص