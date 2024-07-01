الرجاء الرياضي يفوز على الجيش الملكي ويتوج بلقب كأس العرش
توج الرجاء الرياضي بطلا لكأس العرش عقب فوزه على الجيش الملكي بهدفين لواحد، في النهائي الذي جمعهما اليوم الإثنين بملعب أدرار باكادير.
الرجاء الرياضي افتتح التسجيل في الدقيقة 6 عبر الجزائري يسري بوزوق، وأدرك أمين زحزوح التعادل للجيش في الدقيقة 28، قبل أن يوقع محمد بولكسوت الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 79.
وتعتبر هذه المرة التاسعة التي يتوج فيها فريق الرجاء الرياضي بلقب كأس العرش.
وكان الرجاء الرياضي قد توج بلقب البطولة الإحترافية قبل أيام، لينجح بذلك الفريق الأخضر في تحقيق ثنائية الدوري والكأس بعد موسم مميز.
22 تعليقات
مبرووووك علينا الفوز .اليوم تم التأكيد على من هو الاقوى فريقا وجمهورا ومن يستحق صفة البطل ولا مجال للمقارنة .
بوزوق بولقسوط بلعمري ما شاء الله تبارك الله
ديما راجا رغم كيد الكائدين
مبروك الثنائية لابناء وشعب الرجاء البيضاوي المغربي ..
أكيد تفعلها النسور مبروك علينا ديما خظرا 💚💚💚💚💚 ..
مبروك للرجاء العالمي الثنائية للجيش..
نادي الرجاء يلبس شخصية البطل في الزمن الجميل.
هنيئا للرجاء و جماهيره الشغوفة الألقاب المستحقة🏆 و أغلاها كأس العرش…
مبروك لنادي الرجاء و جماهيره بتحقيق لقب كأس العرش و بمسار مميز دون هزيمة هذآ الموسم 🦅💚✅…
الحمد لله مبروك علينا لقب جديد ، رجاء الشعب…
اول فريق في الأندية المغربية في التاريخ كيسالي لموسم كامل بدون اي خسارة 💚 ..
أمام الرجاء💚🦅🏆✌️ عليك بالدعاء 🤲 الحمد لله على الفوز والإزدواجية ومبروك علينا 💚💚💚الدوبلي الحمد لله .على ظهر الفار مقصودة💚 ..
مبروك ومليون مبروك لنا بهدا اللقب الغالي المستحق.
ونتمنى من كل الجماهير التي كانت حاضرة باكادير أن تساعد الامن و تلتزم الهدوء وتغادر بنظام وإنتظام و بكل روح رياضية بعيداً عن اي مناوشات بغينا كلشي لدارهم بسلام وبخير وعلى خير حيت في الاخير هي مجرد مباراة في كرة القدم سلامتكم هي أهم شيء…
الحمد لله فوز عن جذارة واستحقاق 💚💚💚
هنيئا لنا بالرجاء العالمي..
ألف ألف مبروك لجميع مكونات الرجاء وحظ سعيد لفريق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة في المناسبات القادمة..
الرجاء معادلة صعبة هذا الموسم 💚🦅🦅
مبروك الفوز الرجاء وهاردلك الجيش الملكي..
الثنائية هذه السنة البطولة وكأس العرش💚🦅
ألف مبروك لنا ..
مبروك علينا الذهب 🏆 و الفضة 🪙 و ديما راجاء 💚💚💚🦅
عصفورين بحجر واحد ماشاء الله تبارك الرحمن الرجاء العالمي يواصل سلسلة لا هزيمة نفتخر بهذا الكيان الأخضر مبروك لجميع الجماهير الرجاوية..
هنيئا لفريق الرجاء البيضاوي لأني أحبه و لا عزاء للحاقدين..
الرجاء يدخل العالمية من جديد تبارك الله عليهم واعرين وسبوعا..