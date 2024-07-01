الرجاء الرياضي يفوز على الجيش الملكي ويتوج بلقب كأس العرش

توج الرجاء الرياضي بطلا لكأس العرش عقب فوزه على الجيش الملكي بهدفين لواحد، في النهائي الذي جمعهما اليوم الإثنين بملعب أدرار باكادير.

الرجاء الرياضي افتتح التسجيل في الدقيقة 6 عبر الجزائري يسري بوزوق، وأدرك أمين زحزوح التعادل للجيش في الدقيقة 28، قبل أن يوقع محمد بولكسوت الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 79.

وتعتبر هذه المرة التاسعة التي يتوج فيها فريق الرجاء الرياضي بلقب كأس العرش.

وكان الرجاء الرياضي قد توج بلقب البطولة الإحترافية قبل أيام، لينجح بذلك الفريق الأخضر في تحقيق ثنائية الدوري والكأس بعد موسم مميز.