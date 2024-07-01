نتنياهو: اقتربنا من القضاء على قدرات حماس العسكرية

هبة بريس – وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش اقترب من مرحلة القضاء على قدرات حماس العسكرية في غزة.

وقال نتنياهو “لقد عدت أمس من جولة في فرقة غزة، وشاهدت هناك إنجازات عظيمة جداً للقتال الذي يجري في رفح. إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس”.

كما قال “سنواصل ضرب فلول حماس”، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق أهداف الحرب من إعادة المختطفين، والقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا، بل وأكثر من ذلك إعادة سكاننا في الجنوب وفي الشمال إلى منازلهم سالمين”.