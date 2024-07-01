نتنياهو: اقتربنا من القضاء على قدرات حماس العسكرية
هبة بريس – وكالات
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش اقترب من مرحلة القضاء على قدرات حماس العسكرية في غزة.
وقال نتنياهو “لقد عدت أمس من جولة في فرقة غزة، وشاهدت هناك إنجازات عظيمة جداً للقتال الذي يجري في رفح. إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس”.
كما قال “سنواصل ضرب فلول حماس”، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق أهداف الحرب من إعادة المختطفين، والقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا، بل وأكثر من ذلك إعادة سكاننا في الجنوب وفي الشمال إلى منازلهم سالمين”.
5 تعليقات
اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين واجعل كيدهم في نحورهم يارب العالمين ..
اللهم سلط عليهم غضبك يارب العالمين..
لم تقضي حتى على ثلث الحركة اللهم انصر اخواننا المجاهدين نصرا قريبا ان شاء الله..
مستحيل القضاء عليها بإذن الله ، نصر من الله وفتح قريب..
اللهم انصر اخواننا في فلسطين.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم امين يارب العالمين ..