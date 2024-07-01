جرسيف .. مصرع طفل غرقا بواد ملوية

هبة بريس – وجدة

لقي طفل يبلغ من العمر 12، مصرعه يومه الإثنين فاتح يوليوز الجاري غرقا بواد ملوية بدوار بويعقوبات بإقليم جرسيف.

وحسب مصدر مطلع، فالهالك يدرس بالقسم الخامس ابتدائي، توفي غرقا بينما كان يسبح مع ابن عمه بنهر ملوية.

وفور علمها بالخبر، مصالح الدرك الملكي والإسعاف لنقل الجثة نحو مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي لجرسيف.