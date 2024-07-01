جرسيف .. مصرع طفل غرقا بواد ملوية
هبة بريس – وجدة
لقي طفل يبلغ من العمر 12، مصرعه يومه الإثنين فاتح يوليوز الجاري غرقا بواد ملوية بدوار بويعقوبات بإقليم جرسيف.
وحسب مصدر مطلع، فالهالك يدرس بالقسم الخامس ابتدائي، توفي غرقا بينما كان يسبح مع ابن عمه بنهر ملوية.
وفور علمها بالخبر، مصالح الدرك الملكي والإسعاف لنقل الجثة نحو مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي لجرسيف.
21 تعليقات
اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها برحمتك الواسعة و أسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين.
انا لله وانا اليه راجعون
آللهم ارحمه برحمتك الواسعة والهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
اللهم يارب ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة يارب
الله يرحمو ويصبر والديه
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له ورحمه وتجاوز عنه ويجعل مثواه الجنه يارب العالمين
الله يرحمو ويغفر
له ويجعل مثواه الجنة يارب العالمين
الله يرحمو ياربي والله يصبر والديه
لا حول و لا قوة الا بالله و انا لله و انا اليه راجعون
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه يارب العالمين الله يصبر اهله يارب
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة الفردوس الاعلى ويرزقكم الصبر
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزق ذويهم الصبر والسلوان
ربنا يرحمه ويجعل مأواه الجنة.والصبر والسلوان للأسرة
الله يرحمه ويصبر ميمتو ياربي
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين
انا لله و انا اليه راجعون الله ارحموا و اغفر له و اجعل مثواه جنة الفردوس
إنا لله وإنا إليه راجعون