جرسيف .. مصرع طفل غرقا بواد ملوية

2024-07-01 / 16:55
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هبة بريس – وجدة

لقي طفل يبلغ من العمر 12، مصرعه يومه الإثنين فاتح يوليوز الجاري غرقا بواد ملوية بدوار بويعقوبات بإقليم جرسيف.

وحسب مصدر مطلع، فالهالك يدرس بالقسم الخامس ابتدائي، توفي غرقا بينما كان يسبح مع ابن عمه بنهر ملوية.

وفور علمها بالخبر، مصالح الدرك الملكي والإسعاف لنقل الجثة نحو مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي لجرسيف.

2024-07-01 / 16:55
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‫21 تعليقات

  2. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها برحمتك الواسعة و أسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين.

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  4. آللهم ارحمه برحمتك الواسعة والهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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  7. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له ورحمه وتجاوز عنه ويجعل مثواه الجنه يارب العالمين

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