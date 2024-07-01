بنعلي: سعر البوطة يبلغ 96 درهما والدولة تساهم بـ46 درهما

هبة بريس – الرباط

أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الرفع التدريجي لسعر البوتان يندرج في اطار تنزيل الورش الاصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية والاصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، والذي يهدف الى اعتماد الدعم المباشر للأسر التي تستحق الدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن 15 شركة توزع قنينيات الغاز في المغرب من فئة 3 كلغ و6كلغ و12 كلغ.

وخلال شهر يونيو، تضيف الوزيرة، بلغ سعر قنينة 12 كلغ 96 درهما، والدولة ساهمت ب 46 درهما في القنينة، مشيرة الى أن هوامش ربح الفاعلين في الميدان محددة بقرار وزاري كما تم تغييره وتتميم.