السلطات الأوكرانية تعلن عن إحباط انقلاب عسكري في أوكرانيا

2024-07-01 / 15:01
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هبة بريس – وكالات

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إحباط محاولة انقلاب، حيث حاولت مجموعة القيام “باستفزازات” في العاصمة الأوكرانية كييف أمس الأحد، بالتزامن مع احتفال البلاد بيوم الدستور، حسبما ذكر جهاز الاستخبارات ومكتب المدعي العام في أوكرانيا اليوم الاثنين.

وذكر التقرير أن الخطط تضمنت احتلال البرلمان خلال مظاهرة وتشكيل “حكومة مؤقتة”.

وذكر التقرير أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع أربعة رجال، حيث جرى احتجاز اثنين منهم.

وأضاف التقرير أنه تم العثور على أسلحة وذخائر خلال المداهمات.

ويمكن أن يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال ثبتت إدانتهم.

وتجري التحقيقات السلطات في مدينة ايفانو فرانكيفسك غربي أوكرانيا.

2024-07-01 / 15:01
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