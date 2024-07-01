نادي القادسية الكويتي يتعاقد مع المغربي مهدي برحمة

هبة بريس

أعلن نادي القادسية الكويتي لكرة القدم، مع المحترف المغربي المهدي بن رحمة، ليعزز صفوفه خلال منافسات الموسم الكروي الجديد، قادما من نادي الكويت.

ونشر النادي الكويتي بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه : “مجلس إدارة القادسية الرياضي يتعاقد مع اللاعب المحترف المغربي المهدي بن رحمة، وذلك للعب ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم الرياضي 2024/2025 “.

وكان بن رحمة، البالغ من العمر 32 عاما، قد لعب مع نادي الكويت، على مدار 3 سنوات، وحقق خلالهم العديد من الإنجازات والبطولات.