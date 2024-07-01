مجلة إسبانية: المغرب يفرض نفسه كوجهة رائدة لشركة “ستيلانتيس” لصناعة السيارات

2024-07-01 / 13:06
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هبة بريس

أفادت مجلة “إيبريدوس إي إلكتريكوس” الإسبانية المتخصصة في صناعة السيارات، اليوم الاثنين، بأن المغرب يفرض نفسه كوجهة رائدة لشركة “ستيلانتيس” لصناعة السيارات.

ولمواجهة المنافسة، اختارت شركة “ستيلانتيس” المغرب، وهو الوجهة ” التي تتمتع بأكبر إمكانات لاستثماراتها”، حسبما ذكرت المجلة الإسبانية المتخصصة.

وبحسب المصدر، فإن الرئيس التنفيذي لشركة “ستيلانتيس”، كارلوس تافاريس، كان قد أكد خلال الإعلان عن استثمار 300 مليون يورو لتوسيع مصنع المجموعة بالقنيطرة، أن المغرب يجب أن يصبح “المحرك الثالث لشركة ستيلانتيس”.

وبالنسبة لرئيس الشركة متعددة الجنسيات، التي تأسست في العام 2021 بعد اندماج مجموعتي “PSA وFiat Chrysler Automobiles”، فإن المغرب “بلد يتمتع بظروف رائعة للاستثمار”.

ويعد مصنع القنيطرة، الذي تم افتتاحه في العام 2019، مشروعا رائدا لشركة السيارات العالمية العملاقة، وهو جزء من خطة “ستيلانتيس” الواسعة “Dare Forward 2030”.

والهدف هو تحويل القنيطرة إلى “مركز أساسي” لتلبية الاحتياجات المحددة للأسواق المحلية والأوروبية.

2024-07-01 / 13:06
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