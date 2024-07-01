مجزرة “كوينكا”: السلطات المغربية تنتظر أمر القاضي لترحيل الجثا.مين

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

أشاعت وسائل إعلام إسبانية عدة مغالطات حول مجزرة “كوينكا” التي راحت ضحيتها أم مغربية وإثنين من أبناءها يوم الجمعة الماضي.

وروجت ذات وسائل الإعلام أن عائلة “أمال” إنخرطت في عملية جمع التبرعات قصد تغطية تكاليف نقل الجثامين الثلاثة إلى أرض الوطن وكأن الأمر يتعلق بوفاة طبيعية، في وقت ما تزال إجراءات الطب الشرعي تحت إشراف القضاء متواصلة للكشف عن عدة جزئيات تخص الجريمة.

ومعلوم أن حالات القتل أو حالات الوفاة المشكوك فيها غالبا ما تخضع لإجراءات إضافية تدخل في إطار إستكمال البحث الجنائي الذي يقوم به المحققون والطب الشرعي، ما يعني أن إثارة موضوع جمع التبرعات في هذا الوقت بالتحديد هو أمر مفضوح وله خلفيات أخرى لا يعلمها سوى أصحاب هذه الإشاعات الذين يريدون تبخيس كل المبادرات والنوايا الحسنة التي تقوم بها وزارة الخارجية في هكذا حوادث.

وتتابع سفارة المملكة المغربية بالعاصمة مدريد جنبا مع القنصلية العامة نتائج هذا الملف واستكماله لجميع الإجراءات القضائية والأمنية اللازمة لنقل الجثامين إلى أرض الوطن وتسليمها للعائلة بغرض الدفن.

هذا وقد بادرت وزارة الخارجية في حوادث مماثلة أو أقل حجما منها من نقل الجثامين إلى المغرب على نفقتها، وكنا في “هبة بريس” قد واكبنا جزءا منها بتغطيات إعلامية واسعة لإبراز دور القنصليات العامة ومصالحها الإجتماعية في التعاطي الإيجابي مع مثل هذه الحالات.