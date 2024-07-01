بعد العثور على جث.ة شاب.. درك خنيفرة يقود حملات تطهيرية

هبة بريس_ محمد منفلوطي

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بخنيفرة، قادت حملات أمنية واسعة من أجل مكافحة مختلف مظاهر الجريمة، تزامنا والعثور جثة شاب بنهر أم الربيع بضواحي مدينة خنيفرة في وقت سابق في ظروف وصفت بالغامضة.

الحملات الأمنية حسب ذات المصادر، تروم تجفيف منابع الجريمة وتوقيف المتورطين في أعمال السرقة وحيازة وترويج وتوزيع الممنوعات وتقديمهم أمام العدالة قصد اتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم.

وأضافت ذات المصادر، أن الحملة التطهيرية الواسعة مكنت من ايقاف العديد من المبحوث عنهم، كما طالت أيضا أصحاب الدراجات النارية من مرتكبي المخالفات المتعلقة بالسير والجولان الذين يخلقون الهلع والفوضى بالأرجاء.

التدخلات الأمنية، التي أشرفت عليها عدد من عناصر المركز القضائي ومصالح الدرك الملكي بمختلف المراكز الترابية بالإقليم، تأتي في إطار العمليات الأمنية النوعية التي تهدف إلى التصدي لمختلف مظاهر الجريمة ومحاربتها، وتعزيز إحساس المواطنين والمواطنات بالأمن بمختلف مناطق ونقط الإقليم.