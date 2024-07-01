أكادير.. حريق يأتي على مصنع بالحي الصناعي ويخلف خسائر مادية مهمة

هبة بريس – أكادير

شهد الحي الصناعي بمنقطة تاسيلا بمدينة أكادير، مساء أمس الأحد، حالة استنفار كبيرة اثر اندلاع حريق.

وحسب شهود عيان، فقد اندلع الحريق بشكل مفاجئ داخل أحد معامل التلفيف بالحي الصناعي، قبل أن ينتشر بشكل سريع في الأماكن المجاورة.

وحلت فرق الإطفاء ومصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية، على عجل بعين المكان، لإخماد الحريق الذي أسفر عن تسجيل خسائر مادية مهمة.

وفتحت المصالح المعنية تحقيقا للكشف عن أسباب الحريق وملابساته.