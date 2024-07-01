أكادير.. حريق يأتي على مصنع بالحي الصناعي ويخلف خسائر مادية مهمة

2024-07-01 / 10:36
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هبة بريس – أكادير

شهد الحي الصناعي بمنقطة تاسيلا بمدينة أكادير، مساء أمس الأحد، حالة استنفار كبيرة اثر اندلاع حريق.

وحسب شهود عيان، فقد اندلع الحريق بشكل مفاجئ داخل أحد معامل التلفيف بالحي الصناعي، قبل أن ينتشر بشكل سريع في الأماكن المجاورة.

وحلت فرق الإطفاء ومصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية، على عجل بعين المكان، لإخماد الحريق الذي أسفر عن تسجيل خسائر مادية مهمة.

وفتحت المصالح المعنية تحقيقا للكشف عن أسباب الحريق وملابساته.

2024-07-01 / 10:36
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‫6 تعليقات

  1. سبحان الله حرائق في جميع الأسواق والمخازن العشوائية وكذا المصانع أليس هذآ غريب وفيه غموض!!!!

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  3. الاحياء الصناعية في المغرب دائما معرضة الحرائق وسببها الكهرباء نطلب السلامة للجميع ولطفك بنا يارب.

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  4. ربما والله اعلم هناك احتمال فاعل وراء ذالك كان غرضه بحرق هذآ المصنع لكونه قديم او من اجل هروب صاحب المصنع من الضرائب ويبقى الغموض!!

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  5. يجب على السلطات المحلية أن تجري بحث سريع ودقيق على من المسؤول في حريق هذآ المصنع والبحث عن اسابه للوصول إلى مدبر هذه الافعال الإجرامية .

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