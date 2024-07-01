الجزائر.. 31 مرشحا للانتخابات الرئاسية

2024-07-01 / 09:55
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هبة بريس – وكالات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر المقبل بلغ حتى الأحد 30 يونيو، 31 مرشحا ومرشحة.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إن “تاريخ 18 يوليو المقبل سيكون الموعد النهائي أمام الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات، ليفسح بعدها المجال لدراسة ملفات الترشح لغاية 27 يوليو”.

وأكد شرفي أنه “في 27 يوليو، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي قبلت ملفات ترشحها للانتخابات الرئاسية، قبل أن يتم رفع قائمة المترشحين المقبولين، إلى المحكمة الدستورية، للبت فيها بصفة نهائية”.

ومن بين المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة الجزائرية، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي ترشحت لانتخابات العامين 2009 و2014، رئيس “حركة حمس” الإسلامية عبد العالي شريف، مسؤول جبهة القوى المشتركة “أفافاس” يوسف أوشيش، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، والمحامية زبيدة عسول.

كما أنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

2024-07-01 / 09:55
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