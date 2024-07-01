“إدارة عكاشة” تكشف حقيقة نشوب حريق داخل السجن

هبة بريس

كشفت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1” حقيقة نشوب حريق داخل السجن.

وأكدت الإدارة في بيان لها، أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشيرة الى ان أن مدير المؤسسة تواصل، رفقة عدد من الأطر، بشكل مباشر مع عائلات النزلاء التي قدمت إلى المؤسسة إثر انتشار تلك الأخبار الكاذبة.

وأدانت إدارة المؤسسة “لجوء أشخاص مجهولين إلى ترويج فيديوهات قديمة على أنها تخص السجن المحلي (عين السبع 1)، متسببين بذلك في إثارة الهلع والذعر في صفوف عائلات النزلاء”.