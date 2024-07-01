“إدارة عكاشة” تكشف حقيقة نشوب حريق داخل السجن
هبة بريس
كشفت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1” حقيقة نشوب حريق داخل السجن.
وأكدت الإدارة في بيان لها، أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشيرة الى ان أن مدير المؤسسة تواصل، رفقة عدد من الأطر، بشكل مباشر مع عائلات النزلاء التي قدمت إلى المؤسسة إثر انتشار تلك الأخبار الكاذبة.
وأدانت إدارة المؤسسة “لجوء أشخاص مجهولين إلى ترويج فيديوهات قديمة على أنها تخص السجن المحلي (عين السبع 1)، متسببين بذلك في إثارة الهلع والذعر في صفوف عائلات النزلاء”.
4 تعليقات
لماذا هذه الاكاذيب المزعومة في حق السجناء لقد تركوا الرعب في نفوس عائلتهم.وحسبنا الله ونعم الوكيل.
كل من سولت له نفسه بنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يجب معاقبته بأقصى عقوبة ممكنة بالسجن المشدد لمدة طويلة حتى يكون عبرة لغيره.
كيف يعقل تداول أخبار بالفيديو تتعلق بحريق داخل مؤسسات سجنية والسؤال يبقى مطروح كيف تم تصوير هذآ الفيديو الكاذب على علم ينزع منهم الهواتف المحمولة حلل وناقش ؟؟؟!!!؟؟؟
كيف يعقل تداول أخبار بالفيديو تتعلق بحريق داخل مؤسسات سجنية والسؤال يبقى مطروح كيف تم تصوير هذآ الفيديو الكاذب على علم ينزع منهم الهواتف المحمولة حلل وناقش ؟؟؟!!!؟؟؟