مع بداية الفترة الصيفية.. غياب “المراحيض العمومية” يقلق ساكنة الرباط وزوارها

هبة بريس – الرباط

يعاني ساكنة العاصمة الرباط، وزوارها، من غياب المراحيض للعمومية بجل أحياء المدينة.

وتتفاقم معاناة المواطنين، مع غياب هذه المرافق الصحية، وخاصة بالقرب من المناطق السياحية والشواطئ، مع فترة الصيف.

ويضطر عدد من أبناء المدينة وزارها الذين يتوافدون بكثرة خلال فترة الصيف، إلى اللجوء الى المقاهي والمطاعم وطلب وجبات أو مشروبات، من أجل الدخول الى المراحيض وقضاء حاجاتهم.

ويتعمد غالبية أصحاب المقاهي والمطاعم، إغلاق المراحيض في وجه المواطنين، مقابل السماح لزبنائهم باستعمالها، ما يضطر عدد من الأشخاص الى طلب مأكولات أو مشروبات للدخول الى الحمام.

ويطالب ساكنة المدينة وزوارها، الجهات المعنية بضرورة تشييد مراحيض عمومية بمعظم أحياء المدينة، بسبب توافد السياح من داخل وخارج المغرب على المدينة وكذا بسبب قرب احتضانها لتظاهرات عالمية.