مع بداية الفترة الصيفية.. غياب “المراحيض العمومية” يقلق ساكنة الرباط وزوارها
هبة بريس – الرباط
يعاني ساكنة العاصمة الرباط، وزوارها، من غياب المراحيض للعمومية بجل أحياء المدينة.
وتتفاقم معاناة المواطنين، مع غياب هذه المرافق الصحية، وخاصة بالقرب من المناطق السياحية والشواطئ، مع فترة الصيف.
ويضطر عدد من أبناء المدينة وزارها الذين يتوافدون بكثرة خلال فترة الصيف، إلى اللجوء الى المقاهي والمطاعم وطلب وجبات أو مشروبات، من أجل الدخول الى المراحيض وقضاء حاجاتهم.
ويتعمد غالبية أصحاب المقاهي والمطاعم، إغلاق المراحيض في وجه المواطنين، مقابل السماح لزبنائهم باستعمالها، ما يضطر عدد من الأشخاص الى طلب مأكولات أو مشروبات للدخول الى الحمام.
ويطالب ساكنة المدينة وزوارها، الجهات المعنية بضرورة تشييد مراحيض عمومية بمعظم أحياء المدينة، بسبب توافد السياح من داخل وخارج المغرب على المدينة وكذا بسبب قرب احتضانها لتظاهرات عالمية.
5 تعليقات
على الجماعة المحلية توفير الحمامات للمواطنين..
المراحيض ضرورية ويجب توفرها ..
حشومة من العيب والعار عدم توفر المراحيض المتنقلة ..
خاص اكونوا المراحيض ضرورية..
ليست الرباط وحدها من تعاني من عدم وجود مراحيض عمومية بل مدن كثيرة لها نفس المشكل .إذا كان تشييد مراحيض عمومية مكلفا نظرا لغلاء الأرض فإن الجماعات المعنية يمكنها شراء مراحيض متنقلة التي ستحل المشكل ولن يجد السياح مايحرجهم.