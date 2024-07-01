طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-07-01 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وحار نسبيا بكل من المنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس ووسط البلاد.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الصباح والليل، فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تكون كتل ضبابية محلية.

كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وكذا بالسواحل الوسطى مع تناثر غبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و 23 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 09 و 13 بمرتفعات الأطلس، وما بين 14 و 20 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بالمنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال آسفي، وهائجا إلى محليا قوي الهيجان جنوب آسفي.

2024-07-01 / 09:09
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