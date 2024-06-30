رئيس وزراء فرنسا : اليمين المتطرف يجب ألا يحصل على أي صوت في الجولة الثانية
قال جابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا إن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يجب ألا يحصل على أي صوت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وذلك بعد أن بدا أن الحزب في طريقه للفوز بالجولة الأولى.
وقال بعد أن جاء معسكره هو والرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث، وبفارق كبير، في الجولة الأولى “يجب ألا يذهب ولا حتى صوت واحد للتجمع الوطني… يجب منعه من الحصول على تكون له الأغلبية المطلقة”.
وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، التي أقيمت الأحد، حاصدا أكثر من 34 بالمئة من الاصوات، بحسب تقديرات أولى.
وتقدم اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو “الجبهة الشعبية الوطنية” (ما بين 28.5 و29.1 بالمئة)، وكذلك على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20.5 إلى 21.5 بالمئة)، وفق هذه التقديرات.
وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات 3 مراكز.
وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف ماري لوبان، إن معسكر ماكرون “قُضي عليه تقريبا” خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
9 تعليقات
الليبرالي المتوحش لي صعيب أما اليميني المتطرف ليه الحل.
مكاينش شي متطرف قد شي وحدين فواحد البلاد.
احسن خبر، بداية تفكك الاتحاد الأوروبي…
“من يزرع الريح يحصد العاصفة” هذه نتائج سياسات فرنسا المتبعة في ملف الهجرة و علاقاتها الخارجية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط و الدول الافريقية..
ليس بجديد، فرنسا تعود إلى الأصل الاستعماري والتحول في سياستها في العشر سنوات الأخيرة كان راجحا لأن يصل اليمين المتطرف ليس فرنسا وحدها ولكن في كل أوروبا .. .
فرنسا السكان الأصليين كلها متطرفة وكلها استغلالية واستعمارية وكارهة للاسلام والعرب ..
اليمين المتطرف داخل فرنسا وتبقى السياسة الخارجية هل سيطرأ عليها تغيير أظن لن تكون أسوأ من السياسة المكرونية…
الكل يحب التغيير لان الراسمالية المتوحشة سيطرت على اوربا وجاء التغيير من فرنسا
فالراسمالية سرعت قوانين لصالحها واصبحت تستعبد الناس وخلقت فوارق اجتماعية كبيرة الغني ازداد عنى والفقير اصبح عبدا ..
الشعب يريد التغيير وليس استخدام الاجنذات المذهبية
إلى عبير،
يبدو ان لديك مشكل مع المهاجرين، كاني بك من الذين جربوا الحريك مرات كثيرة ولم يفلحوا.
لا عليك لن نتخلى عنك سنواصل تحويلاتنا للعملة حتى تتمكن من مواصلة شراء الخبزة بدرهم ونصف والبوطا بخمسين درهم لأنك لا تقوى على دفع ثمنها الحقيقي