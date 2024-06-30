الـ “ONCF ” يختار ” SGTM” لبناء نفق القطار الفائق السرعة بالرباط

2024-06-30 / 21:37
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أعلن يوم الجمعة الماضي رسميًا عن اختيار المجموعة المغربية “SGTM” لبناء نفق لقطار فائق السرعة TGV تحت العاصمة الرباط.

و كان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أطلق مناقصة لتنفيذ مشروع النفق بتكلفة تقدر بحوالي 1.92 مليار درهم، كجزء من مشروع الخط السريع بين القنيطرة ومراكش.

وسيمتد النفق تحت الأرض على مسافة تقريبية تبلغ 3300 متر، بدءاً من وادي أبي رقراق، وصولاً إلى محطة الرباط أكدال، مروراً بنفق مزدوج المسار بطول 2750 متر، ومنطقة مفتوحة غير مغطاة تبلغ 50 مترًا، ونفق مغطى يتألف من 4 مسارات بطول 500 متر.

ووفقا لبلاغ سابق للمكتب الوطني للسكك الحديدية، “سيبدأ النفق من وادي نهر أبي رقراق بالقرب من النفق الحالي، ويمتد حتى حدود محطة الرباط أكدال السككية”. مشيرا إلى أن مشروع النفق يتضمن “دراسات وتنفيذ الأشغال الإنشائية على الهياكل الهندسية والأعمال الترابية على المنصات المرتبطة بها، داخل المجال الحضري لمدينة الرباط”.

ويندرج هذا المشروع، في إطار تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، حيث كان المكتب الوطني للسكك الحديدية، قد فتح الباب نهاية السنة الماضية، لتلقي عروض للمنافسة على إمداد البلاد بقطارات جديدة، وتطوير صناعة السكك المحلية بكلفة إجمالية بلغت 16 مليار درهم.

2024-06-30 / 21:37
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‫4 تعليقات

  4. الشركات المغربية ليست لديها تجارب في الانفاق داخل المجال الحضري.. إنتظرو فقط البكاء والشكا. لا أكثر

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