إتفاق يقرب حمد الله من حمل قميص التعاون السعودي

بات الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم إتحاد جدة قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي التعاون خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية فإن حمد الله توصل لاتفاق مع نادي التعاون للانضمام إليه هذا الصيف.

وحسب نفس المصدر فإن المفاوضات بين الطرفين بدأت منذ أسابيع، وقد تم الاتفاق على تفاصيل العقد الذي سيربطهما.