“انـ..ـتحار” روبوت يعمل موظفا بكوريا الجنوبية بسبب ضغط العمل

تم العثور على روبوت موظف حكومي يعمل لدى مجلس مدينة جومي في كوريا الجنوبية “ميتا” بعد أن ألقى بنفسه على ما يبدو على الدرج، حيث أصبح السكان المحليون الآن في حداد على أول انتحار روبوت في البلاد.

أعلن مجلس مدينة جومي أن الروبوت لم يعد موجودًا بعد أن سقط على سلم يبلغ ارتفاعه مترين في حوالي الساعة الرابعة مساءً يوم الخميس الماضي.

وقالت مدينة جومي إنه تم العثور على “المشرف الآلي” محطما ملقى في الدرج بين الطابقين الأول والثاني من مبنى المجلس.

وقال مسؤول في مجلس المدينة إن الشهود رأوا الضابط “يدور بشكل غامض في مكان واحد كما لو كان هناك شيء ما” قبل سقوطه. لكن السبب الدقيق للسقوط لا يزال قيد التحقيق.

وقال المسؤول “لقد تم جمع القطع وسيتم تحليلها من قبل الشركة”، مضيفًا أن الروبوت “ساعد في تسليم المستندات اليومية، والترويج للمدينة، وتسليم المعلومات” للسكان المحليين.

وقال مسؤول آخر “لقد كان رسميًا جزءًا من المدينة لقد عمل بجد”. وشككت العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام المحلية في انتحار الروبوت الواضح قائلة “لماذا فعل ذلك الموظف المدني المجتهد؟” أو السؤال “هل كان العمل شاقًا للغاية” بالنسبة للروبوت؟

ورد الأشخاص عبر الإنترنت على الأخبار متسائلين “لو كان عبء العمل كبيرًا جدًا، هل كان سيدور حول نفسه لفترة طويلة ثم يسقط إلى أسفل الدرج؟”، بينما قال آخر “أدعو الله أن ترقد الخردة المعدنية في سلام”.

تم تعيين الروبوت في أغسطس 2023، وكان من أوائل الروبوتات التي تم استخدامها بهذه الطريقة في المدينة.

صنعت شركة Bear Robotics، وهي شركة ناشئة تعمل بالروبوتات في كاليفورنيا، عمل الروبوت من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً وكانت لديه بطاقة موظف الخدمة المدنية الخاصة به.

على عكس الروبوتات الأخرى، التي يمكنها عادةً استخدام طابق واحد فقط، يمكن لروبوت مجلس مدينة جومي استدعاء المصعد واختيار الطوابق بمفرده.

وقال المجلس إن الروبوت “ساعد في تسليم المستندات اليومية، والترويج للمدينة، وتسليم المعلومات” للسكان المحليين.