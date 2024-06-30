انطلاق العمل بـ”الرادار المتنقل” داخل وخارج المجال الحضري بجهة طنجة – تطوان- الحسيمة
أعلن عن انطلاق عمليات المراقبة الآلية بواسطة رادار مثبت على متن مركبة (Radar embarque) بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبحسب مراسلة موجهة من قبل المدير الجهوي الوكالة الوطنية السلامة الطرقية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الى والي أمن تطوان ، جاء فيها أنه :” تنزيلا لمقتضيات مخطط العمل الجهوي للسلامة الطرقية للفترة 2023-2026، يشرفني أن أخبر سيادتكم أنه ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو 2024 ، ستنطلق عملية المراقبة الآلية بواسطة جهاز رادار متنقل يمتاز بنفس خصائص الرادار الثابت المراقبة السرعة مثبت على متن سيارة مصلحة تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المرقمة تحت عدد “المغرب – 242559″”.
وأضاف المصدر أن هذا الرادار المتنقل سيتم العمل به بأهم المحاور الطرقية داخل وخارج المجال الحضري بجميع عمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان.
2 تعليقات
جميل ولكن متى سبتم العمل بردرات متنقلة ف المدن والقرى النائية (للكشف عن صحة المواطن)والتوقف عن استعمال عبارة ردار السبيطار خاسر
الله ياخد فيكم الحق. الدرك رجعو كيتشهاو على اي سيارة ديال المهاجرين المساكين المغلوب على أمرهم. غير كيبانلهم كيلصقوليهم البروصي ظلما وعدوانا. الله لا ينصر الدولة الضالة ولو كانت مسلمة. اتقو الله في الناس، راه كيجيو يشوفو والديهم وعطاوكم بالتيساع من هاذ البلاد وغامرو في البحور.هذا الردار غير على قبلهم