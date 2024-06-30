فرنسا ..مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة سياحية بالطريق السيار

2024-06-30 / 18:37
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة سياحية في فرنسا اليوم (الأحد).

ووفقا لقناة (بي إف إم تي في)الإخبارية، فقد تحطمت الطائرة على الطريق السريع (ايه 4) بالقرب من بلدة كوليجيان الفرنسية في منطقة إيل دو فرانس.

وبحسب ماأورد المصدر فقد اصطدمت الطائرة بخط التوتر الكهربائي العالي حوالي الساعة 3:45 مساءً قبل أن تتحطم على الطريق السريع ومصرع طاقمها .

2024-06-30 / 18:37
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‫4 تعليقات

  4. تعازينا الحارة لعائلة الذين فقدوا إثر وفاة الأمير للالطيفية الله ارحمها برحمتك ياارحم الراحمين واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ووسع مدخلها إنا لله وإنا إليه راجعون.

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