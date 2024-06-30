نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية تقدر بـ 65.5%

بلغت نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية الأحد 59.39 بالمئة عند الساعة 17 بتوقيت باريس وفق ما أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، في زيادة بعشرين نقطة عن نظيرتها في الساعة نفسها في الدورة الأولى من انتخابات 2022.

فيما قدر معهد “إيبسوس تالان” نسبة المشاركة الإجمالية في هذه الدورة بـ65.5 بالمئة. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد حل البرلمان، نتيجة إخفاق الائتلاف الرئاسي المدوي في الانتخابات الأوروبية والفوز الكبير الذي حققه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في هذا الاستحقاق. تابعوا على فرانس24 التغطية الكاملة لهذه الانتخابات.

وترشح نحو 4000 شخص لهذه الانتخابات التي ستحدد تشكيلة الجمعية الوطنية، وبناء عليها ستنبثق حكومة تسير البلاد.

ويتوقع أن تشهد هذه الانتخابات نسبة مشاركة مرتفعة قد تصل إلى 67 بالمئة من مجموع 49 مليون ناخب، وهي أعلى من النسبة المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية 2022 التي تجاوزت فيها بقليل 47 بالمئة.