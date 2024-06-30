“نتانياهو” يعزّي الملك محمد السادس في وفاة للا لطيفة

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، تعازيه للملك محمد السادس ، في وفاة والدته الأميرة للا لطيفة، أرملة الملك الراحل الحسن الثاني.

وكتب نتانياهو على حسابه بمنصة “إكس”: “باسمي وباسم زوجتي سارة، أبعث بأحر التعازي في وفاة والدة ملك المغرب، محمد السادس، لالة لطيفة. يقف شعب إسرائيل جنباً إلى جنب مع الملك وعائلته في حزنهم ونتمنى لهم الصبر والسلام

وأعلن القصر الملكي ، في بيان السبت، رحيل الأميرة للا لطيفة قيل فيه “يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت… حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.