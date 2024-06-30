مصرع رجل في حادثة إطلاق نار بحفل زفاف في فرنسا

2024-06-30 / 11:32
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قتل شخص واحد وأصيب خمسة في إطلاق نار في حفل زفاف في بلدة ثيونفيل في مقاطعة موسيل الفرنسية، حسبما ذكرت صحيفة “لورين” المحلية

وكتبت الصحيفة: “ليلة الأحد، اقترب العديد من الرجال المسلحين من قاعة الاحتفال في مدينة موسيل، حيث تجمع حوالي 100 شخص للاحتفال بالزفاف، وفتحوا النار.

وأضافت: “أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة، وقتل رجل يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، كما أصيبت امرأة حامل بجروح طفيفة، لكنها في حالة صدمة نفسية”.

وبحسب الصحيفة، تمكن المهاجمون المسلحون من الفرار دون القبض على أي عنصر منهم.

2024-06-30 / 11:32
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