بسبب “مخاطر صحية”.. سحب عبوات “كوكا كولا” في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، سحب عبوات من مشروب “كوكا كولا تشيري” (بنكهة الكرز) في فرنسا، بسبب مخاطر صحية ناجمة عن احتوائها على مادة الـ”بيسفينول أ”.

وأشار موقع “رابيل كونسو” (Rappel Conso) الحكومي، إلى أن عبوات مشروب كوكا كولا بنكهة الكرز هذه تخضع لإجراءات احترازية بسبب وجود مادة كيميائية خطيرة، إذ “تُستخدم مادة بيسفينول أ في إنتاج الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج الفينوكسي”.

ويُعد “البيسفينول أ”، المحظور في فرنسا منذ عام 2015 على الرغم من استخدامه سابقاً في صناعة المعلبات، من المواد المسببة لاختلال الغدد الصماء، وفق الوكالة الفرنسية لسلامة الأغذية (ANSES). ويُشتبه في ارتباط هذه المادة باضطرابات وأمراض متعددة، من بينها سرطان الثدي والعقم.

ولم يشر موقع “رابيل كونسو” إلى عدد العبوات التي تأثرت بهذا الإجراء الذي يستمر حتى 27 أغسطس. ويمكن للأشخاص الذين اشتروا من هذه العبوات طلب استرداد كامل المبلغ الذي دفعوه.

وأكدت شركة “كوكا كولا” الأميركية في بيان، أن “كوكا كولا – فرنسا تود توضيح أن هذا السحب لا يتعلق بمنتجات كوكا كولا تشيري الأخرى التي تباع في نقاط بيع أخرى في فرنسا”، باستثناء المتاجر التابعة لسلسلة B&M.

وتشمل عمليات السحب عبوات أُنتجت “خارج فرنسا”، وفق شركة كوكا كولا، فيما المنتجات “التي يتم تصنيعها وتوزيعها في جميع أنحاء فرنسا بواسطة شركة التعبئة المحلية (Coca-Cola Europacific Partners France)، ليست معنية بعملية السحب هذه”.